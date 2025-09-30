Jannik Sinner | Il livello è stato molto alto contento della vittoria Problema fisico? In finale starò bene
Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 de mondo ha conquistato per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale dell’ ATP500 di Pechino (Cina). L’altoatesino ha sconfitto col punteggio di 6-3 4-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur in quasi due ore e mezza di partita. Per Sinner è l’undicesima vittoria in altrettante partite contro l’aussie, che a differenza dei match precedenti è stato molto più incisivo. Nel primo parziale dominio di Jannik, ma nel secondo il rendimento del pusterese è calato per un fastidio accusato dal nostro portacolori all’altezza del gluteo sinistro. Ne ha saputo approfittare de Minaur, portando il match al terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Jannik Sinner vince questo game che avrebbe portato de Minaur a servire per il set e pareggia i conti nel parziale: è 4-4! - X Vai su X
Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook
Sinner: "Ora alzare il livello per battere Alcaraz". La 'strategia' per tornare numero 1 - Jannik Sinner guarda avanti dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz e prepara la rivoluzione. Lo riporta adnkronos.com
Sinner ha battuto Musetti ed è in semifinale agli US Open - Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Come scrive ilpost.it