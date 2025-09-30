Jannik Sinner | Il livello è stato molto alto contento della vittoria Problema fisico? In finale starò bene

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 de mondo ha conquistato per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale dell’ ATP500 di Pechino (Cina). L’altoatesino ha sconfitto col punteggio di 6-3 4-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur in quasi due ore e mezza di partita. Per Sinner è l’undicesima vittoria in altrettante partite contro l’aussie, che a differenza dei match precedenti è stato molto più incisivo. Nel primo parziale dominio di Jannik, ma nel secondo il rendimento del pusterese è calato per un fastidio accusato dal nostro portacolori all’altezza del gluteo sinistro. Ne ha saputo approfittare de Minaur, portando il match al terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner il livello 232 stato molto alto contento della vittoria problema fisico in finale star242 bene

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Il livello è stato molto alto, contento della vittoria. Problema fisico? In finale starò bene”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito?

Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open

Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?

Sinner: "Ora alzare il livello per battere Alcaraz". La 'strategia' per tornare numero 1 - Jannik Sinner guarda avanti dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz e prepara la rivoluzione. Lo riporta adnkronos.com

Sinner ha battuto Musetti ed &#232; in semifinale agli US Open - Il tennista italiano Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Livello 232