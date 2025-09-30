Jannik Sinner | Il livello è stato molto alto contento della vittoria Problema fisico? In finale starò bene

Missione compiuta per Jannik Sinner. Il n.2 de mondo ha conquistato per il terzo anno consecutivo l’accesso alla finale dell’ ATP500 di Pechino (Cina). L’altoatesino ha sconfitto col punteggio di 6-3 4-6 6-2 l’australiano Alex de Minaur in quasi due ore e mezza di partita. Per Sinner è l’undicesima vittoria in altrettante partite contro l’aussie, che a differenza dei match precedenti è stato molto più incisivo. Nel primo parziale dominio di Jannik, ma nel secondo il rendimento del pusterese è calato per un fastidio accusato dal nostro portacolori all’altezza del gluteo sinistro. Ne ha saputo approfittare de Minaur, portando il match al terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

