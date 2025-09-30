Jannik Sinner accusa un nuovo problema fisico | cosa é successo contro De Minaur e il punteggio esatto del primo fastidio

Jannik Sinner in difficoltà. Il n.2 del mondo alle prese con un nuovo problema fisico nella sfida valida per le semifinali dell’ ATP500 di Pechino (Cina) contro l’australiano Alex de Minaur. Nei giorni precedenti Jannik aveva dovuto fare i conti con una distorsione al piede, perdendo l’equilibrio nella partita contro il francese Terence Atmane, valida per il secondo turno dell’evento cinese. Niente di preoccupante in quel caso e le parole dell’azzurro in conferenza stampa avevano invitato all’ottimismo. Quest’oggi, invece, la situazione sembra essere più complessa. Dopo aver vinto il primo set 6-3, l’altoatesino ha iniziato ad accusare un problema muscolare al gluteo sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner accusa un nuovo problema fisico: cosa é successo contro De Minaur e il punteggio esatto del primo fastidio

In questa notizia si parla di: jannik - sinner

