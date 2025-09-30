james mangold firma affare con paramount pictures per nuovi film

Il panorama cinematografico internazionale si arricchisce di nuove collaborazioni tra registi di grande calibro e importanti case di produzione. Tra queste, spicca l’accordo recentemente stipulato tra James Mangold, noto per aver diretto film di successo come Ford v. Ferrari e Logan, e Paramount Pictures. Questa partnership prevede la produzione di nuovi progetti cinematografici, segnando un passo significativo nella carriera del regista statunitense. la collaborazione tra james mangold e paramount pictures. l’accordo globale con il regista. James Mangold ha firmato un accordo quadro con Paramount Pictures, che gli consente di sviluppare e dirigere nuovi film sotto l’egida dello studio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

