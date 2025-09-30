James Dean a 70 anni dalla scomparsa | ecco come il suo stile è rimasto un punto di riferimento per qualsiasi guardaroba giovanile
Il nome James Dean è indelebile non solo nella storia del cinema, ma anche in quella del costume. Perché, con soli tre film all'attivo, si è imposto a Hollywood e nei guardaroba dei teenager di tutte le generazioni. Primo tra tutti a dare un'identità precisa allo stile dei giovani, il divo scompare tragicamente a 24 anni il 30 settembre 1955. Sette decenni dopo la sua coolness è più viva che mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dean Cain, attore che ha interpretato Superman negli anni Novanta, definisce il nuovo film di James Gunn “woke”
Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain?
Dean Cain contro il Superman di James Gunn (ancora!): "Dev'essere per forza salvato ripetutamente?"
*Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi.* ~ James Dean ~ #Roma - X Vai su X
James Dean – Una gioventù bruciata, l’esclusivo documentario Sky a 70 anni dalla morte del celebre attore - Il documentario James Dean – Una gioventù bruciata ripercorre, a 70 anni dalla sua morte, la breve vita e la carriera di una figura leggendaria del grande schermo. Segnala teleblog.it
James Dean reciterà in un nuovo film (a più di 60 anni dalla sua morte) - Il leggendario James Dean tornerà a recitare in un nuovo film a 64 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 30 settembre del 1955, grazie alla computer grafica 3D. Lo riporta 105.net