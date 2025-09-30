James Dean a 70 anni dalla scomparsa | ecco come il suo stile è rimasto un punto di riferimento per qualsiasi guardaroba giovanile

Il nome James Dean è indelebile non solo nella storia del cinema, ma anche in quella del costume. Perché, con soli tre film all'attivo, si è imposto a Hollywood e nei guardaroba dei teenager di tutte le generazioni. Primo tra tutti a dare un'identità precisa allo stile dei giovani, il divo scompare tragicamente a 24 anni il 30 settembre 1955. Sette decenni dopo la sua coolness è più viva che mai. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

