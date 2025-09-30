James Dean | a 70 anni dalla morte Sky omaggia l' iconico attore con il documentario Una gioventù bruciata

Stasera su Sky Documentaries e NOW appuntamento con il documentario James Dean - Una gioventù bruciata, che celebra l'attore che ha definito una generazione Arriva stasera su Sky Documentaries alle 21:50, esattamente a 70 anni dal giorno della sua tragica scomparsa, il documentario dedicato a Jamse Dean, alla sua breve vita e alla sua folgorante carriera. Diretto da Cyril Leuth, il film sarà naturalmente disponibile anche in streaming su NOW e on demand. James Dean: cosa mostra il documentario? James Dean - Una gioventù bruciata ripercorre la vita e la carriera dell'iconico attore, entrambe finite troppo presto e in modo tragico, per un incidente stradale a soli 24 anni: nato l'8 febbraio 1931 a Marion, nell'Indiana, James "Jimmy" Dean è morto il 30 settembre . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

