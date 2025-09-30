Sono passati 50 anni dalla morte di James Dean. Il 30 settembre 1955 un boato sull’asfalto spezzò una vita. E subito cominciò un’altra storia, quella di una giovanissima stella del cinema che si fa icona. Settant’anni fa una Ford Custom Tudor coupé bianca e nera del 1950 guidata da uno studente voltò a sinistra verso la Route 41 di Cholame, in California, attraversando la corsia. Le due auto si scontrarono quasi frontalmente e per il conducente dell’altra vettura, una Porsche 550 Spyder preparata la mattina stessa per una gara automobilistica, non ci fu nulla da fare. Aveva 24 anni. FILE – This May 27, 2005 file photo shows plants and flowers at the grave of actor James Dean in Fairmount, Ind. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - James Dean, 50 anni fa la morte nell’incidente che creò il mito