James Dean 50 anni fa la morte nell'incidente che creò il mito

Sono passati 50 anni dalla morte di James Dean. Il 30 settembre 1955 un boato sull’asfalto spezzò una vita. E subito cominciò un’altra storia, quella di una giovanissima stella del cinema che si fa icona. Settant’anni fa una Ford Custom Tudor coupé bianca e nera del 1950 guidata da uno studente voltò a sinistra verso la Route 41 di Cholame, in California, attraversando la corsia. Le due auto si scontrarono quasi frontalmente e per il conducente dell’altra vettura, una Porsche 550 Spyder preparata la mattina stessa per una gara automobilistica, non ci fu nulla da fare. Aveva 24 anni. FILE – This May 27, 2005 file photo shows plants and flowers at the grave of actor James Dean in Fairmount, Ind. 🔗 Leggi su Lapresse.it

