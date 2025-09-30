James Dean 10 curiosità
Dalla passione fatale per le Porsche all'amore ostacolato per un'attrice italiana, dalla complessa relazione con Brando fino al flirt con una star di Seinfeld. 70 anni fa, James Dean perdeva tragicamente la vita in un incidente d’auto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dean Cain, attore che ha interpretato Superman negli anni Novanta, definisce il nuovo film di James Gunn “woke”
Superman di James Gunn è davvero così woke e politico come sostiene Dean Cain?
Dean Cain contro il Superman di James Gunn (ancora!): "Dev'essere per forza salvato ripetutamente?"
*Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi.* ~ James Dean ~ #Roma - X Vai su X
James Dean: la causa di morte dell'attore e quel video assurdo prima dell'incidente - James Dean morì a bordo della sua Porsche 550 Spyder pochi giorni dopo aver filmato uno spot assurdo che la Warner Bros. Come scrive movieplayer.it