Jacopo Dellacasa e Luca Ori doppia nomina er Coca-Cola Hbc Italia

Ildenaro.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e distributore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, nomina due nuovi manager: Jacopo Dellacasa  entra in azienda come Trade Marketing Director mentre Luca Ori assume il ruolo di Sales Director per il canale At Home. Entrambi sono dirigenti con grande esperienza, maturata in importanti aziende del settore Food & Beverage. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

