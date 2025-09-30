Dopo che Emma Watson si è dichiarata scissa tra il disaccordo con J. K. Rowling e l'affetto che ancora prova per lei, J. K. Rowling in un post su X ha usato toni ben diversi e severi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - J. K. Rowling risponde a Emma Watson: "Ha poca esperienza della vita vera"