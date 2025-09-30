JK Rowling contro Emma Watson sui diritti delle donne trans | Non sa quanto è ignorante

Ancora una volta J.K. Rowling, la celebre scrittrice dei romanzi di Harry Potter, ha attaccato uno degli attori della saga cinematografica sul tema dei diritti delle donne transgender. L’autrice ha criticato la presa di posizione di Emma Watson, che interpreta Hermione, con un lungo post su X. Rowling, già in passato presa di mira dalla comunità transgender per le sue opinioni considerate transfobiche, ha scritto: «Come altre persone che non hanno mai sperimentato la vita adulta senza l’ombra di ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante». Il lungo post di Rowling su X. 🔗 Leggi su Lettera43.it

