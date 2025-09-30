IX Sinfonia | il capolavoro di Beethoven pronto a conquistare il Vittorio Emanuele

Continuano gli appuntamenti con la stagione teatrale del Vittorio Emanuele. Appuntamento il 5 ottobre alle ore 17,30 con la IX Sinfonia di Beethoven.Direttore Matthias Fletzberger; soprano Liene Kinca; mezzosoprano Stepanka Pucalkova; tenore  A.J. Glueckert e baritono Thomas J. Mayer. Coro “F. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

