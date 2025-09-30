Ivan Provedel ha migliorato l’arte del posizionamento

Ilfoglio.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si è lasciati da soli da difensori libertini e in libera uscita, più interessati a sbirciare se in tribuna c’è questo o quello che a fare ciò che dovrebbero fare, ossia evitare che gli avversari si ritrovino davanti al portiere con il pallone scaraventabile in rete, ci sono due alternative: o pregare per un intervento della Divina Provvidenza, oppure sperare nella non infallibilità altrui, sperare che il talento che si ha basti e sperare che l’intuito sopperisca i propri limiti.  Lunedì sera, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dopo 43 minuti i tre punti in palio nella partita tra Genoa e Lazio avevano già preso la via di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ivan provedel ha migliorato l8217arte del posizionamento

© Ilfoglio.it - Ivan Provedel ha migliorato l’arte del posizionamento

In questa notizia si parla di: ivan - provedel

Ivan Provedel ha migliorato l'arte del posizionamento - 2 tra Genoa e Lazio sul finire del primo tempo non si trasformasse ancora una volta nel risultato più infido e ingannevole. Riporta ilfoglio.it

ivan provedel ha miglioratoLazio: Provedel resta titolare, il motivo - Nonostante l'idea di Sarri di rilanciare Mandas nelle sfide con Genoa e Torino, le ultime due sconfitte contro ... Come scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Ivan Provedel Ha Migliorato