Ivan Provedel ha migliorato l’arte del posizionamento
Quando si è lasciati da soli da difensori libertini e in libera uscita, più interessati a sbirciare se in tribuna c’è questo o quello che a fare ciò che dovrebbero fare, ossia evitare che gli avversari si ritrovino davanti al portiere con il pallone scaraventabile in rete, ci sono due alternative: o pregare per un intervento della Divina Provvidenza, oppure sperare nella non infallibilità altrui, sperare che il talento che si ha basti e sperare che l’intuito sopperisca i propri limiti. Lunedì sera, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dopo 43 minuti i tre punti in palio nella partita tra Genoa e Lazio avevano già preso la via di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: ivan - provedel
Rispondere sul campo, sempre. Altra grande partita di Ivan #Provedel. 5 parate 1,28 gol evitati. Clean sheet #Lazio #Genoa #SerieA
Settima tappa della | A prendere parte all'incontro Ivan Provedel e la Dott.ssa Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio
Ivan Provedel ha migliorato l'arte del posizionamento - 2 tra Genoa e Lazio sul finire del primo tempo non si trasformasse ancora una volta nel risultato più infido e ingannevole.
Lazio: Provedel resta titolare, il motivo - Nonostante l'idea di Sarri di rilanciare Mandas nelle sfide con Genoa e Torino, le ultime due sconfitte contro ...