Quando si è lasciati da soli da difensori libertini e in libera uscita, più interessati a sbirciare se in tribuna c’è questo o quello che a fare ciò che dovrebbero fare, ossia evitare che gli avversari si ritrovino davanti al portiere con il pallone scaraventabile in rete, ci sono due alternative: o pregare per un intervento della Divina Provvidenza, oppure sperare nella non infallibilità altrui, sperare che il talento che si ha basti e sperare che l’intuito sopperisca i propri limiti. Lunedì sera, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, dopo 43 minuti i tre punti in palio nella partita tra Genoa e Lazio avevano già preso la via di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ivan Provedel ha migliorato l’arte del posizionamento