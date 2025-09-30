Iuliano lancia la Juve | Ci si aspetta una reazione immediata in Champions Tudor? C’è questo motivo dietro la scelta di alternare così tanto gli elementi

Juventusnews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iuliano lancia la Juve: «Ci si aspetta una reazione immediata in Champions League». Le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Mark Iuliano, ex roccioso difensore bianconero e volto indimenticabile di una Juventus vincente, conosce bene l’ambiente e, soprattutto, la testa di Igor Tudor. I due, infatti, non sono solo stati compagni di squadra, ma hanno anche lavorato insieme all’ Udinese, protagonisti di una salvezza storica nella stagione 2017-2018. Oggi Iuliano osserva l’amico Tudor sulla panchina bianconera e, intervistato da Tuttosport, analizza il momento della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

iuliano lancia la juve ci si aspetta una reazione immediata in champions tudor c8217232 questo motivo dietro la scelta di alternare cos236 tanto gli elementi

© Juventusnews24.com - Iuliano lancia la Juve: «Ci si aspetta una reazione immediata in Champions. Tudor? C’è questo motivo dietro la scelta di alternare così tanto gli elementi»

In questa notizia si parla di: iuliano - lancia

Iuliano sul mercato Juve: "Ora Tudor potrà girarsi in panchina e avere più scelta sui cambi" - Mark Iuliano, ex difensore bianconero, parla del mercato completato dalla società ai microfoni di TuttoJuve. Da tuttomercatoweb.com

Iuliano: "L'Inter non è in crisi. La Juve vorrà dare continuità, attenzione all'attacco nerazzurro" - Il derby d'Italia andrà in scena oggi alle 18 all'Allianz Stadium per un match che sarà molto importante per dare continuità di risultati da una parte, quella ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Iuliano Lancia Juve Aspetta