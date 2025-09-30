Iuliano lancia la Juve | Ci si aspetta una reazione immediata in Champions Tudor? C’è questo motivo dietro la scelta di alternare così tanto gli elementi

Iuliano lancia la Juve: «Ci si aspetta una reazione immediata in Champions League». Le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Mark Iuliano, ex roccioso difensore bianconero e volto indimenticabile di una Juventus vincente, conosce bene l’ambiente e, soprattutto, la testa di Igor Tudor. I due, infatti, non sono solo stati compagni di squadra, ma hanno anche lavorato insieme all’ Udinese, protagonisti di una salvezza storica nella stagione 2017-2018. Oggi Iuliano osserva l’amico Tudor sulla panchina bianconera e, intervistato da Tuttosport, analizza il momento della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

