Iuliano lancia la Juve | Ci si aspetta una reazione immediata in Champions Tudor? C’è questo motivo dietro la scelta di alternare così tanto gli elementi
Iuliano lancia la Juve: «Ci si aspetta una reazione immediata in Champions League». Le sue dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Mark Iuliano, ex roccioso difensore bianconero e volto indimenticabile di una Juventus vincente, conosce bene l’ambiente e, soprattutto, la testa di Igor Tudor. I due, infatti, non sono solo stati compagni di squadra, ma hanno anche lavorato insieme all’ Udinese, protagonisti di una salvezza storica nella stagione 2017-2018. Oggi Iuliano osserva l’amico Tudor sulla panchina bianconera e, intervistato da Tuttosport, analizza il momento della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Iuliano sul mercato Juve: "Ora Tudor potrà girarsi in panchina e avere più scelta sui cambi" - Mark Iuliano, ex difensore bianconero, parla del mercato completato dalla società ai microfoni di TuttoJuve. Da tuttomercatoweb.com
Iuliano: "L'Inter non è in crisi. La Juve vorrà dare continuità, attenzione all'attacco nerazzurro" - Il derby d'Italia andrà in scena oggi alle 18 all'Allianz Stadium per un match che sarà molto importante per dare continuità di risultati da una parte, quella ... Lo riporta tuttomercatoweb.com