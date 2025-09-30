Itinerario liberty tre percorsi nella Palermo della Belle Époque | giovedì 9 ottobre la presentazione del libro

Giovedì 9 ottobre (ore 18) presso la libreria Feltrinelli di via Cavour si svolgerà la presentazione di “Itinerario liberty”, la guida (edizioni Kalós) curata da Danilo Maniscalco che attraverso tre percorsi racconta il “sogno liberty”della Palermo della Belle Époque. Dialogheranno con l'autore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

