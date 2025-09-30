Italvolley ombelico del mondo | il boom di tesserati non si ferma

Italvolley, l’ombelico del mondo. Dopo aver toccato il cielo di Manila ieri sera gli azzurri sono sbarcati a Fiumicino con il trofeo nelle mani. Il back to back tra donne e uomini porta con sé un’eco che va ben oltre i confini nazionali. Merito del lavoro svolto in Fipav, la federazione presieduta da Giuseppe Manfredi, il quale ha parlato di un «sistema virtuoso» caratterizzato da «investimenti sul settore giovanile» e basato «su un ottimo rapporto con i club». Per non parlare di una scuola tecnica di eccellenza: «Abbiamo quattro fenomeni, oltre a Velasco e De Giorgi, che sono i due direttori tecnici delle under, Vincenzo Fanizza e Marco Mencarelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

