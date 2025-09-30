Italia' s Got Talent il golden buzzer di Frank Matano è per Shadow Ace

A Italia’s Got Talent la magia delle ombre cinesi conquista Frank Matano. E il golden buzzer del giudice manda Shadow Ace alle semifinali. Nel corso del quarto episodio dedicato alle audition il comico ha deciso di premiare il talento di Philip Jose Panganiban Galit, in arte Shadow Ace, che con. 🔗 Leggi su Today.it

