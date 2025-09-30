Genova, 30 settembre 2025 – Il settore della nautica da diporto è molto più di una passione per il mare: è un'industria di alta gamma che genera un giro d'affari imponente a livello globale e che vede l'Italia in una posizione di leadership incontrastata, specialmente nel segmento dei grandi yacht. I numeri globali e la leadership italiana. Il mercato globale della cantieristica nautica ha toccato cifre ragguardevoli, superando i 30 miliardi di euro (con una stima che per il 2023 si aggirava sui 34,8 miliardi di euro a livello di cantieristica mondiale, in crescita). L'Italia non è semplicemente un attore in questo scenario, ma un vero e proprio leader mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italia, patria degli yacht di superlusso