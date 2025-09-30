Italia oppressa dalle tasse? I numeri dicono di no | ecco chi le paga davvero

L’Italia è un Paese strozzato dalle tasse? Non esattamente, almeno secondo i numeri. Nel 2024, su quasi 43 milioni di dichiarazioni dei redditi presentate, soltanto 11,6 milioni di contribuenti – circa il 27% del totale – versano oltre tre quarti dell’intero gettito Irpef. È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali con il sostegno di Cida (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità), e presentato nel corso del convegno "Il difficile finanziamento del welfare italiano", tenutosi alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

