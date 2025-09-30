Il 2 novembre 2025 scadrà la finestra utile per fermare la proroga del Memorandum Italia–Libia. Nessun segnale è arrivato da Palazzo Chigi: tutto lascia intendere che l’accordo si rinnoverà automaticamente il 2 febbraio 2026 per altri tre anni, fino al 2029. Una continuità che conferma la scelta di legare la gestione della rotta del Mediterraneo centrale alla cooperazione con Tripoli, nonostante i dati, le cronache e le sentenze abbiano messo a nudo gli effetti concreti di questa strategia. Un rinnovo senza dibattito. Il Memorandum, firmato il 2 febbraio 2017, ha trasformato la cosiddetta guardia costiera libica nel perno delle politiche italiane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Italia–Libia, verso il rinnovo del Memorandum che conferma la scelta politica: esternalizzare il controllo delle frontiere