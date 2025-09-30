Italia Gattuso valuta nuove soluzioni | anche Cristante tra i possibili convocati

Sololaroma.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma è concentrata sui prossimi due impegni contro Lille e Fiorentina, ma subito dopo toccherà lasciare spazio alle Nazionali. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara a una finestra fondamentale per la qualificazione al Mondiale, con due sfide contro Estonia e Israele che potrebbero indirizzare il cammino degli Azzurri. Le possibili novità. Per arrivarci al meglio, il commissario tecnico vuole portare in gruppo giocatori che sappiano interpretare non solo il suo calcio, ma anche il suo spirito battagliero. Secondo La Gazzetta dello Sport, le novità non mancano: Matteo Gabbia sta convincendo con la maglia della Juventus e si candida per un ruolo importante in difesa, mentre Bryan Cristante, protagonista di una crescita costante nella Roma di Gasperini, è valutato come possibile alternativa a Manuel Locatelli per la mediana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

italia gattuso valuta nuove soluzioni anche cristante tra i possibili convocati

© Sololaroma.it - Italia, Gattuso valuta nuove soluzioni: anche Cristante tra i possibili convocati

In questa notizia si parla di: italia - gattuso

CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Italia, la mazzata è UFFICIALE: Gattuso nei guai per il Mondiale

italia gattuso valuta nuoveGattuso sorride, ha un nuovo tassello convocabile ad ottobre | Se continua così lo chiama di sicuro - Il commissario tecnico della Nazionale sta osservando tantissimi giocatori per poi scegliere i migliori su piazza ... Scrive napolipiu.com

italia gattuso valuta nuoveItalia, parla Gravina: «Gattuso? Questa nuova spinta e il clima più sereno attorno alla squadra hanno aiutato» - Le sue dichiarazioni A margine della cerimonia di consegna del Premio Prisco, il presidente de ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Italia Gattuso Valuta Nuove