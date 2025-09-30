La Roma è concentrata sui prossimi due impegni contro Lille e Fiorentina, ma subito dopo toccherà lasciare spazio alle Nazionali. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara a una finestra fondamentale per la qualificazione al Mondiale, con due sfide contro Estonia e Israele che potrebbero indirizzare il cammino degli Azzurri. Le possibili novità. Per arrivarci al meglio, il commissario tecnico vuole portare in gruppo giocatori che sappiano interpretare non solo il suo calcio, ma anche il suo spirito battagliero. Secondo La Gazzetta dello Sport, le novità non mancano: Matteo Gabbia sta convincendo con la maglia della Juventus e si candida per un ruolo importante in difesa, mentre Bryan Cristante, protagonista di una crescita costante nella Roma di Gasperini, è valutato come possibile alternativa a Manuel Locatelli per la mediana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia, Gattuso valuta nuove soluzioni: anche Cristante tra i possibili convocati