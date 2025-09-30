Italia cala export di armi a Israele da €158mila nei primi 6 mesi del 2025 ma aumenta vendita beni dual use come acciaio software e esplosivi
Lo stop formale alle armi dirette a Israele è aggirato con le forniture di materiali “dual use”: dall’acciaio ai composti chimici, miliardi continuano a fluire L'export di armi italiane verso Israele è calato drasticamente: si è passati dai 5,8 milioni di euro del 2024 ai 158 mila euro dei pr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Le armi dall'Italia a Israele? L'export vale appena 158mila euro, ma vendiamo ancora materiali dual use - La decisione di Leonardo di non partecipare al Festival della Scienza riapre il dibattito. Scrive huffingtonpost.it
Armi a Israele, il rebus europeo: così continuano export e progetti Ue - Restano dubbi sul reale stop all’export di armi in Medio Oriente, Italia compresa: nel 2024 vendute armi e munizioni per 5,8 milioni. Lo riporta milanofinanza.it