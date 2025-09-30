Italia cadavere trovato nel bagagliaio di un’auto
Macabro ritrovamento questa mattina, martedì 30 settembre, a Boltiere, in provincia di Bergamo. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all’interno del bagagliaio di una Bmw parcheggiata in via don Giuseppe Carminati. Il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare le cesoie per aprire il baule e liberare il cadavere. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118: l’uomo era già morto. Le indagini. Al momento non si conoscono ancora identità ed età della vittima. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Treviglio, che stanno svolgendo i rilievi nell’area, transennata per consentire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
