Baku, 30 set. (Adnkronos) - "Sono felice di essere nuovamente a Baku, ricordando la visita di sette anni fa, in cui insieme abbiamo dato una forte spinta per il Tap -e le sono ancora riconoscente per quello- e la sua visita graditissima a Roma, i diversi incontri che abbiamo avuto sempre all'insegna della collaborazione e dell'amicizia. Come lei ha detto siamo dando realmente e pienamente corpo al partenariato strategico tra i nostri Paesi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e le rispettive delegazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue'**