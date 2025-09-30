**Italia-Azerbaigian | Mattarella ' avanti con partenariato e con collaborazione con Ue' **
Baku, 30 set. (Adnkronos) - "Sono felice di essere nuovamente a Baku, ricordando la visita di sette anni fa, in cui insieme abbiamo dato una forte spinta per il Tap -e le sono ancora riconoscente per quello- e la sua visita graditissima a Roma, i diversi incontri che abbiamo avuto sempre all'insegna della collaborazione e dell'amicizia. Come lei ha detto siamo dando realmente e pienamente corpo al partenariato strategico tra i nostri Paesi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro con il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, e le rispettive delegazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: italia - azerbaigian
Perché il petro-Stato Azerbaigian investe in Italia nelle rinnovabili
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - capitale del Kazakistan - per una visita ufficiale di due giorni. Il capo dello Stato, prima di fare rientro in Italia, farà anche una tappa a Baku capitale dell'Azerbaigian. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Astana - capitale del Kazakistan - per una visita ufficiale di due giorni. Il capo dello Stato, prima di fare rientro in Italia, farà anche una tappa a Baku capitale dell'Azerbaigian. #ANSA https://ansa.it/s - X Vai su X
**Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'avanti con partenariato e con collaborazione con Ue'** - ci consente di progettare ulteriori tappe, ulteriori traguardi della nostra collaborazione e anche per contribuire a intensificare la collaborazione tra Azerbaigian e ... Segnala iltempo.it
Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian, focus su energia e nuovi equilibri - Sergio Mattarella sarà da questa sera ad Astana, in Kazakistan, per poi fare tappa da martedì a Baku, in Azerbaigian. Si legge su iltempo.it