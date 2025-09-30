Italia – Auto travolge scooter e scappa Mattia non ce l’ha fatta | Aveva solo 16 anni… Disperazione

Un’ombra improvvisa calò su una notte come tante, trasformando la quiete in un fragore assordante e portando via il futuro. Due ragazzi, la loro giovinezza vibrante racchiusa nella corsa di uno scooter, stavano percorrendo una strada cittadina quando l’oscurità fu squarciata da un violento impatto. Un mezzo più grande, un’auto, li travolse e la promessa di una nuova alba si ruppe in mille pezzi sull’asfalto. Per il giovane di sedici anni, l’urto fu fatale, spegnendo la sua vita in un lampo di dolore e disperazione. L’amica che era con lui, una quindicenne, fu sbalzata via, le sue ossa spezzate, ma la sua fiamma vitale, per fortuna, continuò a bruciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia – Auto travolge scooter e scappa, Mattia non ce l’ha fatta: “Aveva solo 16 anni…”. Disperazione

