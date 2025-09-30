Italia – Auto travolge scooter e scappa Mattia non ce l’ha fatta | Aveva solo 16 anni… Disperazione 

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’ombra improvvisa calò su una notte come tante, trasformando la quiete in un fragore assordante e portando via il futuro. Due ragazzi, la loro giovinezza vibrante racchiusa nella corsa di uno scooter, stavano percorrendo una strada cittadina quando l’oscurità fu squarciata da un violento impatto. Un mezzo più grande, un’auto, li travolse e la promessa di una nuova alba si ruppe in mille pezzi sull’asfalto. Per il giovane di sedici anni, l’urto fu fatale, spegnendo la sua vita in un lampo di dolore e disperazione. L’amica che era con lui, una quindicenne, fu sbalzata via, le sue ossa spezzate, ma la sua fiamma vitale, per fortuna, continuò a bruciare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia 8211 auto travolge scooter e scappa mattia non ce l8217ha fatta aveva solo 16 anni8230 disperazione160

© Thesocialpost.it - Italia – Auto travolge scooter e scappa, Mattia non ce l’ha fatta: “Aveva solo 16 anni…”. Disperazione 

In questa notizia si parla di: italia - auto

Italia al 27esimo posto per auto elettriche a batteria. Da settembre gli incentivi

Paura in viale Italia, si ribalta con l'auto all'altezza dell'Accademia: ferita la conducente

Tempesta improvvisa sull’Italia: gli alberi cadono sulle auto, vento spaventoso

Auto travolge pedoni vicino a Roma, un morto e un ferito - Un uomo a bordo di una Hyundai ha investito due persone: una è morta e l'altra, gravemente ferita, è stata ... Si legge su ansa.it

Travolge auto e provoca 2 morti, arresto - Sono scattati gli arresti per Emanuele Secci, il militare della Brigata Sassari che ieri pomeriggio con la sua auto ne ha travolto un'altra sulla strada Sassari- lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia 8211 Auto Travolge