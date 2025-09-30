italcares piattaforma italiana del benessere per i senior globali

Milano, 30 set. (askanews) - Al Global Summit del World Travel and Tourism Council di Roma Italcares si è presentata come una delle iniziative italiane di punta nel turismo della salute e del benessere. La piattaforma digitale, promossa da Federterme-Confindustria e cofinanziata dal Ministero del Turismo, raccoglie oltre cento strutture partner e più di 300 trattamenti, dalle cure termali alle specialità cliniche, con un'offerta rivolta a viaggiatori italiani e internazionali. "Che cosa ha di diverso rispetto a iniziative simili in altri paesi a livello globale ed europeo in particolare? - osserva Raffaella Di Sipio, direttore Italcares Federterme - Confindustria - È il modello ibrido italiano, un modello fatto di eccellenza non solo nel settore sanitario, ma ma anche soprattutto nel settore termale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

