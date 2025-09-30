Italbasket Luca Banchi è il nuovo CT | accordo triennale con la FIP

Sportface.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il coach toscano, nominato miglior allenatore ai Mondiali 2023, guiderà gli Azzurri fino al 2028. Esordio ufficiale il 27 novembre contro l’Islanda. La Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato l’accordo con Luca Banchi, che diventa ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile. Il contratto, di durata triennale, è stato comunicato oggi in Consiglio Federale dal presidente Giovanni Petrucci. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: italbasket - luca

Coach Pozzecco lascia l’Italbasket. Luca Banchi probabile successore

Luca Banchi prossimo ct dell’Italbasket: arriva la conferma di Petrucci

Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italbasket: agli ultimi Mondiali è stato eletto “best coach”

italbasket luca banchi 232Italbasket, Luca Banchi sarà il nuovo allenatore della Nazionale per i prossimi tre anni - Svelato il "segreto di pulcinella", per dirla alla Gianni Petrucci, presidente della Federbasket: siglato un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi ... Riporta msn.com

italbasket luca banchi 232Luca Banchi &#232; il nuovo ct dell’Italbasket: agli ultimi Mondiali è stato eletto “best coach” - Dal 2021 al 2025 ha guidato la Lettonia, portandola al quinto posto nell'ultima rassegna iridata: esperienze anche sulle panchine di Pesaro, Virtus Vologna e Anadolu ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Italbasket Luca Banchi 232