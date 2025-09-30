Italbasket Luca Banchi è il nuovo CT | accordo triennale con la FIP

Il coach toscano, nominato miglior allenatore ai Mondiali 2023, guiderà gli Azzurri fino al 2028. Esordio ufficiale il 27 novembre contro l'Islanda. La Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato l'accordo con Luca Banchi, che diventa ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile. Il contratto, di durata triennale, è stato comunicato oggi in Consiglio Federale dal presidente Giovanni Petrucci.

