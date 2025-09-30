It di stephen king torna protagonista in streaming prima della serie prequel

Il film It, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, sta vivendo un crescente interesse sulle piattaforme di streaming, in vista del debut della nuova serie prequel. Questa pellicola del 2017 ha riscosso grande successo di pubblico e critica, confermandosi come uno dei maggiori successi nel genere horror degli ultimi anni. andamento attuale e posizione nelle classifiche di streaming. Ad oggi, It occupa il quinto posto nella classifica dei film più visti su HBO Max negli Stati Uniti per il giorno 30 settembre 2025. La pellicola è presente nelle prime cinque posizioni da ben 28 giorni consecutivi, dimostrando una forte efficacia nel mantenere l’interesse degli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - It di stephen king torna protagonista in streaming prima della serie prequel

