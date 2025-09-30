Istituito il premio Custode dell’ambiente Savarino | L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento per valorizzare l’impegno di persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere, iniziative o produzioni con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Sarà questo il premioCustode dellambienteistituito con un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: istituito - premio

Assostampa Basilicata, istituito il 'Premio Mario Trufelli' - "A un anno dalla scomparsa di Mario Trufelli, il decano dei giornalisti lucani, poeta raffinato e rigoroso intellettuale, abbiamo scelto di ricordarlo con una iniziativa permanente e antiretorica, ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Istituito Premio Custode Dell8217ambiente