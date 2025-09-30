Istituito il premio Custode dell’ambiente Savarino | L’obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità

Agrigentonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento per valorizzare l’impegno di persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere, iniziative o produzioni con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Sarà questo il premioCustode dellambienteistituito con un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Istituito il premio "Custode dell'ambiente", Savarino: "L'obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità"

