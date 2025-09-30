Istat | inflazione stabile a settembre
11.39 Resta a +1,6% su base annua, come ad agosto, l'inflazione nel mese di settembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,2% su base mensile. Sono le stime preliminari dell'Istat. Resta invariata anche l'"inflazione di fondo": al netto degli energetici e degli alimentari freschi, ferma a +2,1%. Quella al netto dei soli beni energetici da +2,3% a +2,1%. Si attenua il ritmo di crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" (+3,2%). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
