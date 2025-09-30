Israele | Fondi Hamas dietro a Flotilla

14.00 Le Idf hanno trovato prova del coinvolgimento di Hamas nel finanziamento di diverse flottiglie per Gaza. A Gaza City, recuperati documenti ufficiali del gruppo palestinese: c'è una lettera del 2021 in cui Haniyeh, allora capo di Hamas, sostiene pubblicamente la Pcpa,Conferenza palestinese palestinesi all'estero,per Israele terroristi. In una lista di appartenenti alla Pcpa, nomi di funzionari di Hamas,come Kashk, presunto proprietario di barche Flotilla, considerato agente Hamas in Spagna. La replica di Flotilla:"E'propaganda". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

