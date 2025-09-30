Israele | Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas | Netanyahu | Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina
Il premier israeliano accetta la proposta Usa per la pace. Secondo il quotidiano americano Politico, Hamas risponderà entro qualche giorno. Von der Leyen: "Bene piano Trump, Ue pronta a contribuire". Turchia: "Se necessario daremo assistenza alla Flotilla". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La macabra scoperta di Israele: trovati i cadaveri di due ostaggi a Gaza. Furia Netanyahu
Israele, a Tel Aviv corteo funebre per i due ostaggi trovati morti a Gaza
Netanyahu: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina" | Israele: "Trovati documenti che provano il legame della Flotilla con Hamas"
Ho trovato fantastica questa dichiarazione del ministro Crosetto a sostegno dei suoi concittadini italiani a bordo delle barche: “Provo sollievo se vengono solo arrestati”. Un bel ruggito barbarico per far capire a Israele da che parte stiamo. #gaza #flottiglia GRA - X Vai su X
Da quando è iniziata la guerra tra Hamas e Israele, quasi tutti i cristiani di Gaza hanno trovato rifugio nei complessi della chiesa ortodossa e cattolica in Gaza City, scenario della nuova offensiva israeliana. Queste famiglie cristiane hanno deciso di restare, no - facebook.com Vai su Facebook
FLASH: Flotilla collegata da anni con i terroristi di Hamas, spuntano i documenti segreti. Israele pubblica tutto - Secondo quanto riferito dall'ufficio del portavoce delle Idf, i documenti collegano i leader della Flotilla ad Hamas, in particolare tramite la Pcpa ... Segnala affaritaliani.it
Flotilla, Idf: "Documenti trovati a Gaza provano legame diretto con Hamas" - Documenti ufficiali di Hamas, rinvenuti nella Striscia di Gaza e resi noti per la prima volta dalle Idf, dimostrerebbero il coinvolgimento diretto del gruppo nel finanziamento della Flotilla "Sumud" ... Lo riporta adnkronos.com