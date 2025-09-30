Israele pronto al blitz con i droni subacquei

«Conoscendo gli israeliani potrebbero inventarsi un colpo a sorpresa utilizzando dei mini droni subacquei con una limitata carica esplosiva in grado di mettere fuori uso il timone, la deriva o l'elica delle barche della Flotilla diretta a Gaza» spiega al Giornale un veterano delle operazioni fuori area compiute con i nostri corpi speciali. Il piano per fermare gli attivisti pro Pal diretti verso la Striscia è già pronto e potrebbe scattare nelle prossime 24-48 ore. Gli israeliani hanno una linea rossa: anche l'ultima volta, in giugno, sono intervenuti a 100 miglia dalla costa, circa 185 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele pronto al blitz con i droni subacquei

