Israele non sarà esclusa dalle competizioni | nessuna riunione di UEFA e FIFA per la decisione finale

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIFA e UEFA sotto pressione per la richiesta di sospendere Israele dalle competizioni internazionali, ma per ora nessuna decisione ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

