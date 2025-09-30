Israele la guerra a Gaza in diretta | attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump Netanyahu | Se non accettano proseguiamo l’annientamento

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ma Netanyahu avverte: "Se non accettano proseguiremo l’annientamento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: israele - guerra

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Gaza, la “guerra delle calorie” di Israele: partiti nel 2008 con 2279 a testa, oggi meno di 1600, gazawi: “Spogliati della nostra dignità”

israele guerra gaza direttaGaza, la guerra Israele-Hamas in diretta | Il piano di Trump per Gaza: Netanyahu dice sì, apertura dai Paesi arabi, attesa per Hamas - Il presidente Usa ringrazia il premier israeliano per aver «accettato il piano». Secondo corriere.it

israele guerra gaza direttaGuerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Hamas frena: "Sbilanciato". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu accetta piano di Trump. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Israele Guerra Gaza Diretta