Israele la guerra a Gaza in diretta | attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump Netanyahu | Se non accettano proseguiamo l’annientamento
Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ma Netanyahu avverte: "Se non accettano proseguiremo l’annientamento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Israele, oggi Netanyahu da Trump: ultime news guerra a Gaza
