Israele gli ostaggi ancora a Gaza | quanti sono e il nodo delle ’72 ore’
(Adnkronos) – Sarebbero 48 gli ostaggi nella Striscia di Gaza. "I gruppi terroristici" nell'enclave palestinese tengono prigionieri "48 ostaggi, 47 dei quali – come ha scritto il Times of Israel – sono tra le 251 persone rapite dai terroristi guidati da Hamas" il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco in Israele che ha fatto scattare le .
Israele-Siria, accordo per il cessate il fuoco Trump: presto liberi altri 10 ostaggi
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Israele invade Gaza City: via all'assalto finale con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»
Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: "Se non accettano proseguiamo l'annientamento" - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ...
Gaza, Jerusalem Post: Hamas verso ok al piano Trump. Tregua di anni con Israele e governo tecnico - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani.