Israele dice sì al Piano Hamas frena | l’ultimatum di Trump per la pace a Gaza
Donald Trump e Benjamin Netanyahu Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca, insieme a un sodale premier israeliano Benjamin Netanyahu, un ambizioso piano di pace in venti punti destinato a chiudere definitivamente il conflitto a Gaza. L’accordo, definito “storico” da Trump e “un passo fondamentale” da Netanyahu, rappresenta la più significativa iniziativa diplomatica dall’inizio delle ostilità. Il piano ottiene il pieno sostegno di Israele e di numerosi Paesi arabi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania ed Egitto, ma trova un muro nell’organizzazione palestinese Hamas, che attraverso il suo alto funzionario Mahmoud Mardawi lo ha già bollato come “vago” e “vicino alla visione israeliana”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
