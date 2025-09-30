Israele dice sì al Piano Hamas frena | l’ultimatum di Trump per la pace a Gaza

Ilfogliettone.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e Benjamin Netanyahu Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato alla Casa Bianca, insieme a un sodale premier israeliano Benjamin Netanyahu, un ambizioso piano di pace in venti punti destinato a chiudere definitivamente il conflitto a Gaza. L’accordo, definito “storico” da Trump e “un passo fondamentale” da Netanyahu, rappresenta la più significativa iniziativa diplomatica dall’inizio delle ostilità. Il piano ottiene il pieno sostegno di Israele e di numerosi Paesi arabi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania ed Egitto, ma trova un muro nell’organizzazione palestinese Hamas, che attraverso il suo alto funzionario Mahmoud Mardawi lo ha già bollato come “vago” e “vicino alla visione israeliana”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

israele dice s236 al piano hamas frena l8217ultimatum di trump per la pace a gaza

© Ilfogliettone.it - Israele dice sì al Piano, Hamas frena: l’ultimatum di Trump per la pace a Gaza

In questa notizia si parla di: israele - dice

Governo dice no a stop Memorandum di cooperazione militare con Israele chiesto dalle opposizioni

Chi sono i drusi che Israele dice di voler salvare bombardando Damasco

Netanyahu dice che Israele ha bombardato la chiesa a Gaza per errore: “Ogni vita persa è una tragedia”

Piano di assalto militare a Gaza City, la sfida di Israele al mondo: “Quel doppio binario da stroncare” - Roma, 22 agosto 2025 – C’è una data che Israele avrebbe dovuto cerchiare di rosso nel calendario delle sue relazioni con la comunità internazionale. Riporta quotidiano.net

Crosetto: “Condanno piano di occupazione di Gaza”. Ma non dice come il governo intenda fermare Netanyahu - Il ministro della Difesa Crosetto ha usato per la seconda volta in pochi giorni parole dure per condannare il piano di occupazione di Gaza da parte di Israele. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Dice S236 Piano