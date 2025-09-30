Un "legame diretto tra la Flotilla e Hamas", il movimento terrorista palestinese coinvolto nell'organizzazione e il finanziamento della missione di attivisti volta a sfidare il blocco navale di Israele e raggiungere Gaza per consegnare aiuti alla popolazione civile. Sono le accuse, sostenute da documenti, lettere, fotografie, nomi e date, lanciate dal ministero degli Esteri israeliano e sulle pagine dell'Idf. Il materiale è stato recuperato dall'esercito nella Striscia e prova, secondo Israele, il contatto diretto tra la Flotilla e Hamas, in particolare con il braccio estero "Pcpa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Israele denuncia "legami diretti tra Flotilla e Hamas"