Israele denuncia legami diretti tra Flotilla e Hamas
Un "legame diretto tra la Flotilla e Hamas", il movimento terrorista palestinese coinvolto nell'organizzazione e il finanziamento della missione di attivisti volta a sfidare il blocco navale di Israele e raggiungere Gaza per consegnare aiuti alla popolazione civile. Sono le accuse, sostenute da documenti, lettere, fotografie, nomi e date, lanciate dal ministero degli Esteri israeliano e sulle pagine dell'Idf. Il materiale è stato recuperato dall'esercito nella Striscia e prova, secondo Israele, il contatto diretto tra la Flotilla e Hamas, in particolare con il braccio estero "Pcpa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: israele - denuncia
Gaza, decine di morti negli ultimi raid di Israele. La denuncia dell’Idf: «Missili dallo Yemen»
"Israele sta commettendo un genocidio", la denuncia di Stephen Kaposh, sopravvissuto alla Shoah: "Il sionismo è un progetto malvagio" - VIDEO
Israele espande le operazioni nel centro di Gaza, denuncia dell'Onu
“Il governo italiano continua a trafficare armi con Israele, va fermato.” La denuncia arriva da Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, durante la presentazione del suo libro “Quando il mondo dorme” a Bologna. - facebook.com Vai su Facebook
#tagada Laura Boldrini attacca la comunità internazionale che denuncia il blocco navale di Israele davanti a Gaza - X Vai su X
Gaza, Israele contro Flotilla: prove di legami con Hamas - Tel Aviv sraele ha dichiarato di essere in possesso di documenti che attesterebbero un coinvolgimento diretto tra gli organizzatori e l’organizzazione palestinese. Riporta msn.com
Israele tenta di diffamare la Flotilla accusandola falsamente di essere finanziata da Hamas - L’esercito israeliano sostiene di aver trovato a Gaza documenti ufficiali che proverebbero un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Global Sumud Flotilla ... Si legge su globalist.it