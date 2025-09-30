Ispezioni in un' azienda agricola | multe per 4mila euro e attività sospesa

Nuovi controlli sul lavoro e la sicurezza e contro il caporalato hanno portato alla denuncia del titolare di un'impresa agricola. L'ispezione ha riguardato questa volta un'azienda di Cisterna, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione del luogo insieme al personale del nucleo carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Fisco, freno sui blitz in azienda: ispezioni soltanto se motivate. Stop ai "pieni poteri" di Agenzia delle Entrate e Finanza

NOTIZIE DAI CARABINIERI - Valdilana – Ispezioni sul lavoro: scoperto un lavoratore in nero in un’azienda agricola del biellese Articolo completo su: https://www.vercellioggi.it/valdilana-ispezioni-sul-lavoro-scoperto-un-lavoratore-in-nero/ - facebook.com Vai su Facebook

Fermo, scarse igiene e sicurezza sul lavoro: stangata Nas al macello e all'azienda agricola, multe per 30mila euro - Scarse igiene e sicurezza sul lavoro: stangata dei Carabinieri del Nas di Fermo ad un'attività di macellazione e ad un'azienda agricola, con multe per quasi 30mila euro. Riporta corriereadriatico.it

Fermo, lavoratori in nero e luoghi non idonei. Raffica di multe, azienda agricola sospesa - I militari del comando provinciale, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli, sotto la direzione del Comando ... Secondo corriereadriatico.it