Isola delle spezie | Spetses e l’eleganza segreta della Grecia

Life&People.it C’è un’isola che profuma di mare e pini, un luogo che sa di storia, leggende e aristocratica bellezza: è Spetses, meglio conosciuta come Isola delle spezie. Situata all’ingresso del Golfo Argosaronico, a poche ore di traghetto da Atene, la sua fama si intreccia con un passato glorioso ed un presente fatto di charme discreto, lontano dai circuiti turistici più inflazionati della Grecia. Spetses è un gioiello che accoglie chi cerca la quintessenza dell’eleganza mediterranea: strade acciottolate senza auto, carrozze trainate da cavalli, ville neoclassiche che si affacciano sul porto, boutique raffinate e ristoranti gourmet. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

