Irpinia Sannio | le aree interne diventano Capitale del Dono

Tempo di lettura: 3 minuti La “Giornata del Dono”, o #DonoDay2025 – #10annidiDonoDay, è la giornata nazionale istituita con la Legge n. 110 del 2015 e celebrata ogni anno il 4 ottobre per promuovere la cultura della solidarietà, dell’altruismo e della cittadinanza attiva, che quest’anno festeggia il primo decennale dall’istituzione della legge stessa. È un momento corale che coinvolge scuole, Comuni, associazioni e cittadini in iniziative diffuse in tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il gesto del dono in tutte le sue forme: dal tempo alla cura, dalle competenze al sostegno concreto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Irpinia Sannio: le aree interne diventano Capitale del Dono”

In questa notizia si parla di: irpinia - sannio

