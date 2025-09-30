Irpinia fuori dalla ripresa | Pnrr un’occasione mancata
“E’ tempo di prendere atto che purtroppo l’Irpinia ha perso anche il treno del Pnrr. La possibilità di utilizzare i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per avviare un processo di sviluppo socio-economico e di ammodernamento del sistema produttivo non è stata colta”. Così. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: irpinia - fuori
Appello dei Sindaci dell’Irpinia e del Sannio per la tutela del diritto all’acqua I Sindaci dei Comuni di Aiello del Sabato, Montefusco, Montecalvo, Pietradefusi, Montefredane, Pratola Serra, Sorbo Serpico, Pago Veiano, Sant’Arcangelo a Trimonte, Santo Stefa - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr, revisione da 14 miliardi. Slittano studentati e banda larga - Tra i progetti che sforano la scadenza del 2026 anche quelli per la lotta al dissesto idrogeologico. repubblica.it scrive
Selezione pubblica per tre incarichi di commissari esperti per valutazione offerte procedura Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 Componente 2 (M2C2 ... - Avviata dall'assessorato dell'Industria una selezione pubblica per l'individuazione di tre incarichi di elevata professionalità a cui affidare il compito di commissari esperti per la valutazione delle ... Si legge su regione.sardegna.it