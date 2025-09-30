Iren consegna oltre 120 computer rigenerati a enti e associazioni del territorio
Si è svolta presso la sede Iren di Piacenza in Strada Borgoforte la consegna ufficiale di 123 computer rigenerati, all’interno del progetto “C’è futuro nei Raee”, dedicato alla promozione del riuso e del riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Alla consegna ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
