Iren consegna oltre 120 computer rigenerati a enti e associazioni del territorio

Ilpiacenza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta presso la sede Iren di Piacenza in Strada Borgoforte la consegna ufficiale di 123 computer rigenerati, all’interno del progetto “C’è futuro nei Raee”, dedicato alla promozione del riuso e del riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Alla consegna ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

