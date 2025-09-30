Irama pubblica un nuovo album | titolo data di uscita e tutto quello che c' è da sapere

“Antologia della vita e della morte”. Questo è il titolo del nuovo album di Irama in uscita il 17 ottobre per Warner Music Italy e disponibile da oggi in preorder. A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore torna con un progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso. 🔗 Leggi su Today.it

