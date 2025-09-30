Irama il 17 ottobre esce Antologia della Vita e della Morte

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sorpresa Irama ha annunciato la pubblicazione del nuovo album in uscita il 17 ottobre, qui c'è anche la canzone Ex, con Elodie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Irama: a ottobre esce il nuovo album “Antologia della Vita e della Morte” - Antologia della Vita e della Morte è il titolo del nuovo album di Irama. Come scrive billboard.it

irama 17 ottobre esceIrama: il video per annunciare il titolo e la data di uscita del nuovo album - Il cantante ha comunicato la grande notizia con un video girato, probabilmente, in un luogo a lui caro, che gli evoca molti ricordi ... Lo riporta radioitalia.it

