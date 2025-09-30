Ipovedenti alla scoperta di Casertavecchia con la visita multisensoriale

Anche gli ipovedenti hanno potuto visitare il borgo di Casertavecchia. Grazie alla completa disponibilità degli organizzatori del Chimera Fest, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (UNIVOC)in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. 🔗 Leggi su Casertanews.it

ipovedenti scoperta casertavecchia visitaIpovedenti alla scoperta di Casertavecchia con la visita multisensoriale - La Presidente dell'UICI, Giulia Antonella Cannavale, ha definito la serata “veramente multisensoriale, grazie alla professionalità e alla sensibilità degli organizzatori del Chimera Fest”, ... Lo riporta casertanews.it

