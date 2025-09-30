Ipovedenti alla scoperta di Casertavecchia con la visita multisensoriale
Anche gli ipovedenti hanno potuto visitare il borgo di Casertavecchia. Grazie alla completa disponibilità degli organizzatori del Chimera Fest, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e l'Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi (UNIVOC)in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: ipovedenti - scoperta
Settembre è inoltrato e noi siamo già in campo! Riparte Spazio al Gesto, il progetto che accompagna tutte le settimane bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti alla scoperta del movimento. Le attività riprendono nei nostri 18 poli attivi in tutta Italia e presto arriver - facebook.com Vai su Facebook
Ipovedenti alla scoperta di Casertavecchia con la visita multisensoriale - La Presidente dell'UICI, Giulia Antonella Cannavale, ha definito la serata “veramente multisensoriale, grazie alla professionalità e alla sensibilità degli organizzatori del Chimera Fest”, ... Lo riporta casertanews.it