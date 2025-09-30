IONIQ 9 debutta in Italia l’innovativa Lounge EV di Hyundai

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai rende noti i listini e apre ufficialmente l’ordinabilità di IONIQ 9, il SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del Brand. Caratterizzata da “un design distintivo, scolpito e aerodinamico, da un abitacolo spazioso e curato nei minimi dettagli, IONIQ 9 offre un’inedita esperienza di spaziosità e comfort, coniugata a tecnologie EV di primo livello e innovative soluzioni per elevare l’esperienza di guidatore e passeggeri”, si legge in una nota. “Primo SUV di grandi dimensioni completamente elettrico di Hyundai, IONIQ 9 arriva sul mercato italiano portando a un nuovo livello i concetti di comfort, connettività e design intelligente – spiega Francesco Calcara Presidente e CEO di Hyundai Italia -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it