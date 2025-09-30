Io faccio una doccia al mese Subito senza filtri al Grande Fratello | tutta la casa spiazzata

Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa nella nuova edizione del Grande Fratello c’è anche una giovane donna pronta a conquistare il pubblico con spontaneità e carattere. Si tratta di Benedetta Stocchi, 23 anni, nata il 14 dicembre 2001 e cresciuta a Nemi, il borgo nel cuore dei Castelli Romani. Il suo ingresso è stato ufficializzato in diretta durante la puntata inaugurale del 29 settembre, dove ha subito colpito per il sorriso aperto e l’ironia spigliata. Una presentazione che ha fatto intravedere il temperamento di una concorrente tutt’altro che disposta a passare inosservata. La prima notte nella Casa è stata l’occasione per mettere in mostra la sua personalità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it