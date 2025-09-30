Io capitano | la spiegazione del finale del film di Matteo Garrone

Nel film candidato all’Oscar Io Capitano di Matteo Garron, a un ragazzo senegalese di sedici anni viene chiesto di guidare una barca piena di passeggeri dalla Libia all’Italia attraverso il Mar Mediterraneo. Il ragazzo, Seydou, è comprensibilmente spaventato e non vuole assumersi questa responsabilità, soprattutto dopo tutto quello che ha dovuto sopportare nella sua vita fino a quel momento. Si potrebbe pensare che le cose non andranno bene per Seydou e suo cugino Moussa, ma il film sorprende piacevolmente con il suo climax molto edificante, che essenzialmente fa capire che questa storia meritava un finale del genere. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

