Inzaghi Inter addio al veleno coi senatori? Prima Acerbi e ora Dimarco | segnali che qualcosa si era rotto davvero!

L’analisi della Gazzetta. Ieri sono tornati alla ribalta i riflettori su Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter, dopo alcune dichiarazioni in cui ha sottolineato le differenze tra la gestione di Simone Inzaghi e quella di Cristian Chivu. Negli ultimi anni, Dimarco veniva sostituito sistematicamente intorno all’ora di gioco, una scelta che aveva limitato il suo impatto sulle partite. Con l’arrivo di Chivu, invece, il minutaggio dell’ala italiana è aumentato sensibilmente, permettendogli di esprimere al meglio le sue qualità e di diventare un punto di riferimento nel gioco dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, addio al veleno coi senatori? Prima Acerbi e ora Dimarco: segnali che qualcosa si era rotto davvero!

In questa notizia si parla di: inzaghi - inter

Breda sottolinea: «Inter, con Chivu nuova gestione! Inzaghi aveva gerarchie fisse»

Inter, tra Inzaghi e Chivu volano stracci: “E’ una balla incredibile”

Inzaghi preoccupa i tifosi dell’Inter: l’ultima mossa è pericolosa

Dimarco attacca Inzaghi. La nuova Inter di Chivu fa i conti con il passato - X Vai su X

Inter, Di Marco punge Simone Inzaghi: «Giocando spesso 90 minuti cresci di più rispetto a se esci sempre dopo un’ora…» La frecciata ai microfoni di Sky Sport. Concetto poi ribadito in conferenza stampa: «Sto lavorando per ritrovare la fiducia. Puntiamo alla q - facebook.com Vai su Facebook

Simone Inzaghi, veleno contro l'Inter: «Accuse ingiuste, anche loro volevano una separazione». E Marotta lo snobba: «È il passato» - L'addio di Simone Inzaghi all'Inter, subito dopo la finale persa di Champions League contro il PSG, in favore del club arabo dell'Al Hilal non è stato indolore e le scorie delle ultime settimane sono ... Segnala leggo.it

Simone Inzaghi, veleno contro l'Inter: «Accuse ingiuste, anche loro volevano una separazione». E Marotta lo snobba: «È il passato» - Inzaghi però, nella sua nuova veste, respinge qualsiasi tipo di accusa e, anzi, ribadisce tutto il positivo vissuto in nerazzurro. Da leggo.it